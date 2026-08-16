Riesgo de colapso de edificios en centro de Cali obliga a desvíos en el Túnel Mundialista

Las autoridades de tránsito de la capital del Valle ordenaron desvíos viales en la salida del Túnel Mundialista tras detectarse un severo riesgo de colapso en edificaciones ubicadas sobre la carrera primera, entre calles 18 y 19, en inmediaciones al Comando de la Policía Metropolitana.

Aunque el tránsito por el subterráneo se encuentra habilitado, los conductores deberán tomar un desvío obligatorio hacia la avenida cuarta norte antes de salir a la carrera primera. La medida preventiva busca salvaguardar la vida de los ciudadanos ante la eventualidad de desplomes estructurales provocados por el reciente terremoto.

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Esta contingencia vial refleja la magnitud del sismo en Cali, donde los reportes de la administración distrital contabilizan más de 80.000 personas potencialmente damnificadas, cifra que representa cerca del 15% de la población de la ciudad.

Según Mabel Lara, Gerente de Proyectos Especiales de Cali, la emergencia trasciende el impacto en la infraestructura física y exige atención prioritaria para miles de familias que perdieron sus hogares o cuyos inmuebles presentan daños severos.

“Esa es una cifra que nos da a entender la dimensión de la tragedia; son personas que hoy no saben qué hacer, dónde dormir, dónde estar y que tal vez no pueden regresar a su edificio”, dijo Mabel Lara.

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Paralelo a los desvíos y restricciones de movilidad en el centro de la ciudad, comisiones de ingenieros evalúan el estado de los edificios en peligro, mientras equipos interdisciplinarios adelantan censos presenciales en las comunas para gestionar albergues y la entrega de asistencia humanitaria.

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