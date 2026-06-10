Presidente Petro pide que se investigue a Gloria Arizabaleta por presunto delito de extorsión

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro se refirió a la petición de la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, para suspenderlo de su cargo.

Al término de su presentación ante el consejo de seguridad de la ONU, aseguró que la Comisión de Acusación no es la que suspende a un presidente, tiene que ser el Senado de la República: “entonces la pretensión es una pretensión que tendría que surgir todo el efecto”.

Agregó que: “la Comisión de Acusaciones no ha pedido mi suspensión, es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical“.

Para el presidente Petro se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia, pues asegura que todo esto es porque la congresista ha pedido cosas Gloria Arizabaleta , que él no ha querido aceptar.

Señaló que le va a pedir a los ministros, que expongan bajo juramento ante la Corte, todo lo que saben sobre las peticiones de la congresista y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso, de que estamos “bajo una extorsión”, como lo puntualizó exactamente.

“Les voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones, que las hagan evidentes (...) Posiblemente estamos hablando de una extorsión”.

Petro negó intervención en política

El presidente ratificó en que no acepta este auto de la Comisión, porque no ha hecho intervenciones políticas.

“No he hecho intervención en política que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución de la cual soy beneficiario. Sobre el presidente no se suspenden los derechos de la constitución”, dijo.