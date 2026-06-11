SpaceX llega a la bolsa: ¿Cómo invertir en acciones de Elon Musk? Analista financiero explica
Alejandro Cardona, experto en finanzas, recomienda cautela y explica cómo invertir sin poner en riesgo el patrimonio
SpaceX llega a la bolsa: ¿Cómo invertir en acciones de Elon Musk? Analista financiero explica
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La posible salida a bolsa de SpaceX ha generado una enorme expectativa entre inversionistas de todo el mundo. La compañía aeroespacial liderada por Elon Musk se ha convertido en uno de los activos más esperados por los mercados financieros debido a su liderazgo en exploración espacial, lanzamiento de satélites y servicios de internet satelital.
Ante esta noticia económica, el analista financiero y autor de seis libros de inversión, Alejandro Cardona, advirtió que los inversionistas deben actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas durante las primeras horas de negociación.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...