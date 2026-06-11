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11 jun 2026 Actualizado 14:05

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SpaceX llega a la bolsa: ¿Cómo invertir en acciones de Elon Musk? Analista financiero explica

Alejandro Cardona, experto en finanzas, recomienda cautela y explica cómo invertir sin poner en riesgo el patrimonio

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La posible salida a bolsa de SpaceX ha generado una enorme expectativa entre inversionistas de todo el mundo. La compañía aeroespacial liderada por Elon Musk se ha convertido en uno de los activos más esperados por los mercados financieros debido a su liderazgo en exploración espacial, lanzamiento de satélites y servicios de internet satelital.

Ante esta noticia económica, el analista financiero y autor de seis libros de inversión, Alejandro Cardona, advirtió que los inversionistas deben actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas durante las primeras horas de negociación.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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