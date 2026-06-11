Cali tendrá Fan Zone oficial para acompañar a la Selección Colombia durante el Mundial 2026

Cali ya comenzó a vivir el Mundial de la FIFA 2026. La Alcaldía de Cali, en articulación con la Federación Colombiana de Fútbol, presentó oficialmente la Ruta Mundialista, una estrategia que permitirá a los aficionados reunirse en distintos puntos de la ciudad para seguir la participación de la Selección Colombia y disfrutar de actividades culturales, deportivas y recreativas.

La principal novedad será la instalación de la Fan Zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en el Parque de La Retreta, espacio que recibirá a los aficionados durante los partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos. Allí se transmitirán los encuentros frente a Uzbekistán, Congo y Portugal.

La programación también incluirá actividades especiales el próximo 27 de junio en el Barrio Obrero y el Bulevar del Oriente, mientras que durante todo el campeonato funcionará la Tribuna Salsera en el Parque de las Piedras, junto al Centro Administrativo Municipal (CAM), con transmisiones, activaciones y espacios de integración para los aficionados.

Durante la presentación de la estrategia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que el proyecto busca convertir el Mundial en una oportunidad para fortalecer la convivencia ciudadana y seguir posicionando a la ciudad como un escenario de grandes eventos.

“Queremos dar un gran ejemplo de cómo se celebra el fútbol en paz. Que Cali demuestre que es una ciudad donde nos respetamos en medio de las diferencias, una ciudad que se ha reconciliado y que este Mundial sea una máxima expresión de eso”.

Además del componente deportivo y cultural, la administración municipal espera que la estrategia genere una importante dinámica económica. De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el lanzamiento, los primeros partidos de la Selección Colombia podrían representar un impacto económico para la ciudad cercano a los 60 mil millones de pesos.

La apuesta beneficiaría especialmente a sectores como la gastronomía, el comercio, el transporte y el turismo. Actualmente, Cali cuenta con más de 4.700 restaurantes formales y se estima que un incremento del 15 % en el consumo impactaría positivamente a cerca de 60 mil familias.

Como parte del ambiente mundialista, los principales monumentos de la ciudad también serán intervenidos con los colores de la bandera colombiana durante los días en que juegue la Selección.

Por su parte, el secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, aseguró que la iniciativa busca que el fútbol se convierta en una herramienta de integración social para los caleños.

“El fútbol representa la posibilidad de unirnos, de ser felices y de reconciliarnos. Cali es Mundial significa entender que en esta ciudad cabemos todos y que podemos abrazarnos alrededor de la Selección Colombia sin importar nuestras diferencias”.

El funcionario destacó igualmente las actividades deportivas que acompañaron la programación del Mundial en los diferentes sectores de la ciudad.

“Desde la Secretaría del Deporte impulsamos la Copa Cali es Mundial, un torneo que ha integrado a 48 equipos de diferentes sectores de la ciudad y que ha vinculado a cerca de mil niños. Queremos que la fiebre mundialista también fortalezca el deporte de base y el tejido social de nuestros barrios”.

Durante el evento también se recordó uno de los anuncios más importantes para el futuro del fútbol colombiano: Cali será la nueva sede permanente de la Selección Colombia en todas sus categorías. La Federación Colombiana de Fútbol construirá en el sector de El Hormiguero un complejo deportivo de siete hectáreas que albergará las selecciones masculinas, femeninas, de fútbol sala y fútbol playa.

Con esta estrategia, Cali busca consolidarse como una ciudad protagonista del Mundial 2026, no solo desde la pasión por el fútbol, sino también desde la cultura, el turismo y el desarrollo económico.