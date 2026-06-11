Multinacional mantendrá operaciones en Yumbo tras acuerdo que puso fin a 92 días de huelga

Yumbo, Valle del Cauca

Tras 92 días de huelga, trabajadores y directivos de la planta de Goodyear ubicada en Arroyohondo, municipio de Yumbo, llegaron a un acuerdo que permitió superar el conflicto laboral y garantizar su permanencia.

Según Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla, el acuerdo mantiene las condiciones de la convención colectiva de trabajo, principal punto de discusión durante las negociaciones. Los trabajadores se oponían a modificaciones que, según señalaron, afectaban derechos ya adquiridos.

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“Ya se reactivaron los contratos de trabajo y se aplicarán los ajustes económicos, salariales a los que hemos pactado las partes. Estaremos pendientes de la llegada del delegado del Ministerio del Trabajo para iniciar el protocolo de levantamiento de los sellos que se instalaron el día en que se ejecutó la huelga. Esperamos pronto poder retomar la producción habitual y posibilitar que los inversionistas tengan un buen retorno de su capital y al mismo tiempo los trabajadores contemos con las garantías laborales y el bienestar de nuestras familias”, señaló.

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La planta emplea de manera directa a 373 trabajadores y genera cerca de mil empleos indirectos. Además, produce llantas para buses, camiones y camionetas, de las cuales alrededor del 80 % se exportan al mercado norteamericano.