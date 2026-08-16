Transporte de carga deberá tomar rutas alternas por daños en puentes del Valle

Dos puentes del Valle del Cauca permanecen con restricciones de tránsito debido a los daños estructurales ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La situación afecta la movilidad entre varios municipios y obliga al transporte de carga a utilizar rutas alternas mientras avanzan las inspecciones y trabajos de recuperación.

En el puente Omar Torrijos, en la vía que comunica a Roldanillo con Zarzal, solo está permitido el paso de vehículos livianos de pasajeros y de transporte de pasajeros que no superen los 14 pasajeros. El tránsito de vehículos de carga está completamente restringido.

La situación es aún más crítica en el puente Mariano Ospina Pérez, entre La Unión y La Victoria, donde el paso permanece cerrado totalmente debido a la gravedad de las afectaciones.

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Ante este panorama, la Gobernación del Valle del Cauca mantiene desplegados equipos técnicos, maquinaria amarilla y personal operativo para evaluar los daños y avanzar en la recuperación de la infraestructura vial y recuperar la movilidad bajo condiciones de seguridad.

El secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, Frank Ramírez, explicó que las labores buscan determinar el nivel de afectación de la infraestructura, reducir riesgos para los usuarios, garantizar la conexión entre los municipios y facilitar el desplazamiento de las caravanas de ayuda humanitaria hacia las zonas damnificadas.

El Gobierno departamental también cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, empresas y contratistas que han puesto a disposición maquinaria para atender las emergencias.

“Estamos teniendo cooperación de diferentes entidades públicas como privadas, diferentes empresas, contratistas que tienen maquinaria en el territorio nos están acompañando y apoyando para eso”, dijo Ramírez.

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El secretario de infraestructura recalcó que, mientras permanezcan las restricciones, el transporte de carga deberá utilizar rutas alternas para movilizarse por el departamento.