Recta final del proceso de acreditación de testigos electorales para segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, avanza el proceso de acreditación de los testigos electorales que estarán encargados de vigilar el desarrollo de la jornada democrática en todo el país.

Los partidos y movimientos políticos tendrán plazo hasta el 18 de junio, a las 5:00 de la tarde, para registrar a estos actores electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, habilitada para este proceso.

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Una vez sean aprobadas las solicitudes, los participantes recibirán una credencial digital con código QR que será validada por la Fuerza Pública y los delegados de la Registraduría durante la jornada electoral.

“Todo listo y muy engranado, igualmente que en la primera vuelta. La invitación para los testigos y para el especial todos los dos partidos políticos que están en contienda es hasta el 18 de junio. A las 5 de la tarde se vence el plazo de la inscripción de los testigos electorales. Por favor, no dejen pasar ni dejar todo para el último momento”, señaló Johan Bonilla, miembro del Tribunal Seccional de Garantías del Consejo Nacional Electoral en Valle del Cauca.

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En el Valle del Cauca, durante la primera vuelta presidencial, fueron acreditados más de 30.000 testigos electorales, quienes hicieron seguimiento al desarrollo de la jornada en los puestos de votación y durante el proceso de escrutinio, como parte de las garantías de vigilancia y transparencia electoral.