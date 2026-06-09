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09 jun 2026 Actualizado 16:50

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Este mes aumentará la temperatura en Manizales a raíz del inicio del fenómeno de ‘El Niño’

Se pronostica que los picos más altos se presentarán durante septiembre, octubre y noviembre.

Exposición en la reciente sesión del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres. Foto: Centro de Información de la Alcaldía de Manizales.

Exposición en la reciente sesión del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres. Foto: Centro de Información de la Alcaldía de Manizales.

Exposición en la reciente sesión del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres. Foto: Centro de Información de la Alcaldía de Manizales.
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Actualmente, la capital de Caldas atraviesa un periodo de neutralidad climática, sin embargo los informes del IDEAM y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration Home), indican que las precipitaciones disminuirán y las temperaturas aumentarán. Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la ciudad manifesta las conclusiones de la reciente sesión del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres.

“En función de ese panorama, evaluamos y analizamos los diferentes escenarios de riesgo que se pueden presentar como incendios, abastecimiento hídrico, pero también biológico, por eso sesionamos con el propósito de identificar esas condiciones hidrometeorológicas y comenzar el plan de contingencia para esta temporada de menos lluvias, especialmente durante septiembre, octubre y noviembre”.

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El funcionario agrega que continuarán realizando más sesiones en conjunto a los integrantes del comité para estructurar un plan de contingencia para implementar medidas de reducción eficiente y los esquemas de preparación para afrontar la temporada de sequía.

Frente a ese panorama, las autoridades evalúan los diferentes escenarios de riesgo que podrían afectar a la capital del departamento de Caldas como incendios de cobertura vegetal, problemas en el abastecimiento de agua, riesgo de origen biológico (incremento de enfermedades como Zika, chikungunya, fiebre amarilla y dengue).

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