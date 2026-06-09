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09 jun 2026 Actualizado 16:52

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En Manizales es capturado alias ‘Puchis’, presunto feminicida de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo

El hombre era requerido por orden judicial por el delito de feminicidio agravado.

Foto: Policía Metropolitana de Manizales.

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La Policía Metropolitana de Manizales capturó en las últimas horas a alias ‘Puchis’ por el delito de feminicidio agravado. Es señalado como el presunto responsable del asesinato de Brenda Mejía Ocampo, de 30 años y quien laboraba en EMAS.

Ángel Daiana Idárraga, comandante operativo de seguridad ciudadana (E) de la policía metropolitana, señala que “mediante el plan cazador logramos esta captura del hombre de 31 años requerido por orden judicial por el delito de feminicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad”.

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Agrega que la detención fue posible gracias a la oportuna información suministrada por la ciudadanía y el trabajo articulado entre las unidades de vigilancia, el grupo de operaciones especiales, la administración municipal y las autoridades judiciales permitiendo avanzar de manera contundente, en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 25 de mayo en el barrio Galán, ubicado en la capital caldense.

Además, ‘Puchis’ tenía dos sentencias condenatorias por hurto calificado y agravado y tráfico de estupefacientes que superan los 7 años de prisión. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y en las próximas horas un juez definirá su situación jurídica.

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