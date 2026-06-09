Más de 21.000 estudiantes de colegios en Caldas adoptarán medidas ante llegada de ‘El Niño’

Caldas

De acuerdo a los lineamientos de la UNGRD, existe la probabilidad creciente de que el fenómeno de ‘El Niño’ arranque el segundo semestre, lo cual conllevaría al aumento de la temperatura. En el caso de Caldas, 27 instituciones educativas, 142 sedes y 21.000 estudiantes de cinco municipios son priorizados y se verían impactados por la temporada de sequía.

“En una reunión con la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas hablamos para no tener contratiempos como arreglos de infraestructura para garantizar el flujo de agua, energía y demás para brindar un buen uso de las instalaciones de las instituciones educativas. Adelantamos otros puntos con los rectores para que no hayan mayores incidencias, principalmente en La Dorada, Victoria, Supía, Viterbo y La Merced”, indica Luis Herney Vargas, secretario de Educación de Caldas.

Algunas de las acciones que implementarán son:

Uso eficiente del agua.

Organización de jornadas escolar y laboral (evitar el desarrollo de actividades al aire libre entre las 11 a. m. a 3 p. m.).

Prevención de incendios en entornos educativos.

Autocuidado (hidratación y protector solar).

Flexibilización de uniformes (uso de gorras).

Verificación y adaptación de las plantas físicas.

Inventario de necesidades ante la llegada del fenómeno natural (tanques de almacenamiento de agua, filtros de agua, ventiladores, aires acondicionados, necesidad de espacios de sombra, requerimientos de poda de árboles).