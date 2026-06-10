Una madre y su hija fallecieron en un siniestro vial en la vía Manizales - Medellín

Supía

En las últimas horas se registró una siniestro vial en la carretera que comunica a las capitales de Caldas y Antioquia, donde cuatro vehículos, entre ellos una camioneta, una turbo y una volqueta estuvieron involucrados en el hecho que dejó como saldo dos personas fallecidas y tres heridas. El Mayor David Mauricio Lizarazo Muñoz, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte en Caldas, manifiesta la hipótesis del incidente.

“Esto ocurre en el kilómetro 69 de la vía Cabuyal - La Pintada, jurisdicción de Supía (Caldas). La hipótesis preliminar es, posiblemente, por no mantener la distancia de seguridad causando la colisión, por ese motivo, hay invasión de carril, donde uno de los automotores que bajaba choca contra el otro produciendo este lamentable hecho”.

Una de las víctimas perdió la vida cuando era trasladada en una ambulancia hacia el Hospital San Antonio en Marmato, municipio de donde era oriunda y se trata de Enoe Ortiz viuda de Moreno, madre de Olga Moreno Ortiz, quien falleció en el lugar del incidente vial. Los tres lesionados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

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“Invitamos a respetar las normas de tránsito, la superficie está lisa por las recientes lluvias, por lo que debemos ser prudentes. La principal causa de siniestralidad en el departamento de Caldas es la invasión de carril y las maniobras en lugares no permitidos, todo ello termina en sucesos desafortunados”, concluye el Mayor Lizarazo.

La carretera estuvo cerrada por cerca de cuatro horas mientras las autoridades y organismos de socorro atendían la emergencia, removían los vehículos y realizaban el levantamiento del cuerpo. El corredor vial entre las ciudades de Medellín, Manizales y Pereira se encuentra habilitado.