Steven Spielberg reveló que fue rechazado varias veces cuando quiso dirigir películas de James Bond

El cineasta estadounidense Steven Spielberg habló abiertamente en un podcast sobre sus repetidos intentos fallidos de dirigir una película de James Bond.

El ganador del Óscar le hizo una petición personal al productor de la franquicia, Cubby Broccoli, después de que “Tiburón” se convirtiera en un éxito de taquilla, pero Spielberg fue rechazado.

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“Me acerqué a Cubby después del gran éxito de ‘Tiburón’. Siempre había querido hacer una película de James Bond desde el día que vi ‘Dr. No’. Así que llamé a Cubby después de ‘Tiburón’ y me ofrecí. Le dije: ‘Si necesitas un director, me encantaría dirigir una’ y me dijo que no”, afirmó Spielberg.

Unos años después del estreno de ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’, Broccoli llamó a Spielberg porque quería usar la famosa melodía de cinco notas de la película en una escena de ‘Moonraker’.

“Le dije: ‘Te propongo un trato. Te doy permiso para usar las cinco notas si me dejas dirigir una película de Bond’. Y se negó, pero de todas formas le di las cinco notas”, recordó Spielberg.

“Así que me rechazaron una y otra vez, al menos, Broccoli. Nunca me explicó por qué no me dejaba entrar en la familia Bond”, agregó.

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“Así que si alguna vez me pidieran que hiciera una película de Bond ahora, mi respuesta sería: ‘No me pueden pagar’”, finalizó.

Spielberg acaba de estrenar su nueva película ‘El día de la revelación’.