Colombia comenzó su preparación mundialista: novedades del primer entrenamiento en México

La Selección Colombia completó este jueves su primera jornada de entrenamientos en territorio mexicano, dando inicio a la recta final de su preparación para el debut en la Copa del Mundo. La práctica se llevó a cabo en la sede deportiva del Atlas, en Guadalajara, y tuvo una particularidad poco habitual durante el ciclo de Néstor Lorenzo: el acceso total para la prensa y los aficionados.

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Según informó el periodista Sebastián Vargas, los medios de comunicación pudieron observar la sesión completa, mientras que decenas de seguidores tuvieron la oportunidad de acercarse al entrenamiento para ver de cerca a los jugadores del combinado nacional. La medida permitió un contacto más cercano entre el equipo y la afición, algo que no había sido frecuente durante la era del actual seleccionador.

En el trabajo de campo predominó la movilidad, el acondicionamiento físico y los ejercicios de calentamiento. Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso actividades enfocadas en la definición, donde varios futbolistas tuvieron protagonismo. Luis Díaz mostró efectividad frente al arco durante las prácticas de remate, mientras que Jhon Córdoba también participó con normalidad, enviando señales positivas sobre su estado físico tras las molestias que venía presentando en el tendón.

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La evolución del delantero del Krasnodar era uno de los temas que más expectativa generaba dentro del grupo, por lo que su presencia en los ejercicios ofensivos representa una buena noticia para el cuerpo técnico de cara al estreno en el torneo.

Colombia permanecerá concentrada en Guadalajara hasta el próximo lunes, cuando viaje a Ciudad de México para afrontar su debut del miércoles frente a Uzbekistán. Una vez finalizado ese compromiso, la delegación regresará inmediatamente a Guadalajara, ciudad que funcionará como base de operaciones durante gran parte de la competición antes del desplazamiento programado para el 25 de junio rumbo a Miami.