¿Dónde se jugará el Mundial 2026? Conozca las 16 sedes del torneo
Estos serán los 16 estadios donde se jugarán los 104 partidos de la Copa Mundial.
El mundial de México, Estados Unidos y Canadá dará inicio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, una de las 16 sedes que acogerán los 104 partidos del torneo.
Para este mundial, que contará por primera vez con tres países como anfitriones, las sedes se dividiero: dos en Canadá, tres en México y 11 en Estados Unidos. Mientras México acogerá la inauguración, la final se jugará en Estados Unidos, especificamente en el Estadio Nueva York.
Conozca todas las sedes que albergarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA y los partidos que se jugarán en cada uno de ellos, con datos de Sofascore.
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Sedes México Mundial 2026
México contará con tres sedes para este mundial:
Estadio Ciudad de México
Conocido como Estadio Azteca, es uno de los escenarios más emblemáticos del mundial, pues se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.
Este estadio, que cuenta con un aforo de 83 mil asistentes, será sede de cinco partidos, entre ellos el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán.
- México vs. Sudáfrica: 11 de junio.
- Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio.
- República Checa vs. México: 24 de junio.
- 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I: 30 de junio.
- Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80: 5 de julio.
Estadio Guadalajara
Este estadio, que cuenta con una capacidad de 48.000 asistentes, albergará cuatro partidos del mundial, entre ellos el encuentro entre la Selección Colombia y el Congo, de la fase de grupos.
- Corea vs. Chequia: 11 de junio.
- México vs. Corea: 18 de junio.
- Colombia vs. RD Congo: 23 de junio.
- Uruguay vs. España: 26 de junio.
Estadio Monterrey
La tercera sede de México, ubicada en Guadalupe, Nuevo México, también albergará cuatro partidos de la Copa Mundial, tres de ellos de la fase de grupos y uno de octavos de final.
- Suecia vs. Túnez: 14 de junio.
- Túnez vs. Japón: 20 de junio.
- Sudáfrica vs. Corea: 24 de junio.
- Primero del Grupo F vs. Segundo del Grupo C: 29 de junio.
Sedes Canadá Mundial 2026
Estadio de Toronto
La casa de la selección de Canadá será sede de seis partidos, cinco de la fase de grupos y uno de los dieciseisavos de final.
- Canadá vs. Bosnia: 12 de junio.
- Ghana vs. Panamá: 17 de junio.
- Alemania vs. Costa de Marfil: 20 de junio.
- Panamá vs. Croacia: 23 de junio.
- Senegal vs. Irak: 26 de junio.
- Ganador 2K vs. Ganador 2L: 7 de julio.
Estadio Vancouver
El Estadio BC Place de Vancouver será una de las sedes más destacadas del Mundial de la FIFA, al albergar usiete partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.
- Australia vs. Turquía: 13 de junio.
- Canadá vs. Qatar: 18 de junio.
- Nueva Zelanda vs. Egipto: 21 de junio.
- Suiza vs. Canadá: 24 de junio.
- Dieciseisavos de final: 2 de julio.
- Octavos de final: 7 de julio.
Sedes Estados Unidos Mundial 2026
Estadio Atlanta
El recinto es hogar de los Atlanta Falcons y del Atlanta United, cuenta con capacidad para 75 mil espectadores y recibirá ocho partidos, tanto de la fase de grupo como de las rondas de eliminación directa.
- España vs. Cabo Verde: 15 de junio.
- Chequia vs. Sudáfrica: 18 de junio.
- España vs. Arabia Saudita: 21 de junio.
- Marruecos vs. Haití: 24 de junio.
- RD Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio.
- 1L V. 3EHIJK: 1 de julio.
- W86 V. W88: 7 de julio.
- W99 V. W100: 15 de julio.
Estadio Boston
Este estadio es la casa de los New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL. Cuenta con un capacidad para 65 mil aficionados, que recibirán a seleccion es como Francia e Inglaterra. El escensario será sede de siete partidos:
- Haití vs. Escocia: 13 de junio.
- Irak vs. Noruega: 16 de junio.
- Escocia vs. Marruecos: 19 de junio.
- Inglaterra vs. Ghana: 23 de junio.
- Noruega vs. Francia: 26 de junio.
- 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F: 29 de junio.
- Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90: 9 de julio.
Estadio Dallas
Ubicado en Arlington, Texas, el estadio se prepara para ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 pues albergará encuentros de las distintas fases del torneo y recibirá a selecciones como Inglaterra y Argentina, además una de las semifinales.
- Países Bajos vs. Japón: 14 de junio.
- Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio.
- Argentina vs. Austria: 22 de junio.
- Japón vs Suecia: 25 de junio.
- Jordania vs Argentina: 27 de junio.
- 2E vs 2I: 30 de junio.
- 2D vs 2G: 3 de julio
- Ganador Partido 83 vs Ganador Partido 84: 6 de julio
- Ganador Partido 97 vs Ganador Partido 98: 14 de julio.
Estadio Houston
Houston tendrá un papel destacado al recibir cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final.
- Alemania vs. Curazao: 14 de junio.
- Portugal vs. RD Congo: 17 de junio.
- Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio.
- Portugal vs Uzbekistán: 23 de junio.
- Cabo Verde vs Arabia Saudí: 26 de junio.
- 1º Grupo E vs. 2º Grupo F: 29 de junio.
- Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75: 4 de julio.
Estadio Kansas City
El escenario estadounidense será una de las sedes importantes de la Copa del Mundo y albergará un total de seis compromisos del certamen internacional: cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo encuentros de Argentina y Ecuador, uno de octavos de final y uno de cuartos de final.
- Argentina vs. Argelia: 16 de junio.
- Ecuador vs Curazao: 20 de junio.
- Túnez vs Países Bajos: 25 de junio.
- Argelia vs Austria: 27 de junio.
- 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L: 3 de julio.
- Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96: 11 de julio.
Estadio Los Ángeles
Durante el Mundial, este escenario albergará un total de ocho compromisos, distribuidos entre la fase de grupos y rondas eliminatorias, consolidándose como un escenario clave del torneo.
- Estados Unidos vs. Paraguay: 12 de junio.
- Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio.
- Suiza vs. Bosnia: 18 de junio.
- Bélgica vs. Irán: 21 de junio.
- Turquía vs. Estados Unidos: 25 de junio.
- 2° Grupo A vs. 2° Grupo B: 28 de junio.
- 1° Grupo H vs. 2° Grupo J: 2 de julio.
- Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94: 10 de julio
Estadio Miami
El estadio contará con siete partidos del Mundial divididos en distintas fases. En este escenario se disputará uno de los encuentros que más expectativas ha generado, se trata del partido entre Colombia y Portugal, el próximo 27 de junio.
- Arabia Saudita vs. Uruguay: 15 de junio.
- Uruguay vs Cabo Verde: 21 de junio.
- Escocia vs Brasil: 24 de junio.
- Colombia vs Portugal: 27 de junio.
- 1º Grupo J v 2º Grupo H: 3 de julio.
- Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92: 11 de julio.
- Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102: 18 de julio.
Estadio Nueva York/ Nueva Jersey
En el Mundial de 2026, el estadio dejará de lado por la NFL para convertirse en uno de los epicentros del fútbol internacional, preparado para recibir 8 partidos, incluida la gran final.
- Brasil vs Marruecos: 13 de junio.
- Francia vs Senegal: 16 de junio.
- Noruega vs Senegal: 22 de junio.
- Ecuador vs Alemania: 25 de junio.
- Panamá vs Inglaterra: 27 de junio.
- 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H: 30 de junio.
- Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78: 5 de julio.
- Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102: 19 de julio.
Estadio Filadelfia
El escenario deportivo de Filadelfia, con capacidad para 69.000 espectadores, albergará cinco compromisos correspondientes a la fase de grupos y uno de octavos de final.
- Costa del Marfil vs Ecuador: 14 de junio.
- Brasil vs Haití: 19 de junio.
- Francia vs Irak: 22 de junio.
- Curazao vs Costa de Marfil: 25 de junio.
- Croacia vs Ghana: 27 de junio.
- Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77: 4 de julio.
Estadio Bahía de San Francisco
El escenario,ubicado en la ciudad de Santa Clara, albergará cinco encuentros de la fase de grupos y un partido correspondiente a los dieciseisavos de final,programado para el 1 de julio de 2026.
- Catar vs Suiza: 13 de junio.
- Austria vs Jordania: 16 de junio.
- Turquía vs Paraguay: 19 de junio.
- Jordania vs Argelia: 22 de junio.
- Paraguay vs Australia: 25 de junio.
- 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J: 1 de julio.
Estadio Seattle
La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a la costa oeste de Estados Unidos con una de sus sedes más emblemáticas: el Estadio Seattle. Con capacidad para 69.000 espectadores, este recinto será uno de los escenarios encargados de albergar encuentros de la fase de grupos.
- Bélgica vs Egipto: 15 de junio.
- Estados Unidos vs Australia: 19 de junio.
- Bosnia vs Catar: 24 de junio.
- Egipto vs Irán: 26 de junio.
- 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J : 1 de julio.
- Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82: 6 de julio.
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...