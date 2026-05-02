SoFi Stadium, la joya californiana que brillará en el Mundial 2026: ¿que partidos albergará?

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 14: A general view inside the SoFi Stadium, home of the Los Angeles Rams and Los Angeles Chargers and a venue for the FIFA World Cup 2026 prior to the Gold Cup Group A match between Mexico and Dominican Republic at SoFi Stadium on June 14, 2025 in Inglewood, California. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA

El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, será una de las sedes más impactantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inaugurado en 2020 , este estadio representa una de las obras más ambiciosas en infraestructura deportiva a nivel mundial, con una inversión cercana a los 4.900 millones de dólares.

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Con capacidad para más de 70.000 espectadores, ampliable para grandes eventos, el recinto destaca por su innovador diseño arquitectónico, su techo translúcido y una pantalla central de 360 grados que redefine la experiencia del espectador. Además, es la casa de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers en la NFL.

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Durante el Mundial, el SoFi Stadium albergará un total de ocho compromisos , distribuidos entre la fase de grupos y rondas eliminatorias, consolidándose como un escenario clave del torneo.

Partidos que se jugarán en este estadio:

Fase de grupos:

• Estados Unidos vs. Paraguay / 12 de junio / Grupo D

• Irán vs. Nueva Zelanda / 15 de junio / Grupo G

• Suiza vs. Bosnia / 18 de junio / Grupo B

• Bélgica vs. Irán / 21 de junio / Grupo G

• Turquía vs. Estados Unidos / 25 de junio / Grupo D

Dieciseisavos de final:

• 2° Grupo A vs. 2° Grupo B / 28 de junio

• 1° Grupo H vs. 2° Grupo J / 2 de julio

Cuartos de final:

• Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 / 10 de julio

Con una combinación de tecnología, capacidad y cartelera de alto nivel, el SoFi Stadium se perfila como uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026, listo para albergar encuentros que podrían marcar la historia del fútbol internacional.