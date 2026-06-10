¿A qué hora es el partido México vs. Sudáfrica? Así puede seguirlo EN VIVO desde Colombia

¡Se acabó la espera! Este jueves 11 de junio se dará inicio a una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA. A diferencia de torneos anteriores, esta vez serán 48 los equipos que disputarán el título, y se jugarán 104 partidos durante los 39 días de competencia.

México y Sudáfrica serán los encargados de dar por inaugurado el mundial, tal como ocurrió hace 16 años en el mundial de África 2010, exactamente el mismo día. Por tercera vez en la historia, México jugará el partido inaugural en su casa, luego de hacerlo en 1970 y 1986.

La selección anfitriona llega luego de haber logrado la victoria en los últimos tres amistosos disputados, donde venció a Ghana, Australia y Serbia, y buscará dar el primer golpe en el grupo A. Por su parte, Sudáfrica consiguió dos empates, frente a Nicaragua y Jamaica, y buscará comenzar con pie derecho, buscando superar la fase de grupos por primera vez en la historia.

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¿A qué hora es el partido México vs. Sudáfrica?

Este partido corresponde a la primera fecha del Grupo A, y ambos equipos, que comparten con Corea del Sur y Chequia, buscarán dar el primer golpe, buscando los tres primeros puntos y el liderato en la tabla de posiciones.

El partido entre México y Sudáfrica que dará inicio oficialmente a la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para las 2:00 p.m., hora colombiana, de este jueves 11 de junio de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, que cuenta con una capacidad para 83.000 espectadores. Este escenario se convertirá en el primero en toda la historia en albergar tres partidos inaugurales de los mundiales, luego de 1970 y 1986.

Posibles nóminas México vs. Sudáfrica

México: Rangel; Gallardo, Vásquez, Montes, Reyes; Fidalgo, Lira, Gutierrez; Quiñones, Jiménez, Alvarado.

Sudáfrica: Williams; Modiba, Ndamane, Okon, Mudau; Mokoena, Sithole; Zwane, Mofokeng, Appollis; Foster.

¿Dónde seguir EN VIVO el partido?

En Colombia podrá seguir el partido inaugural a través de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Igualmente, podrá seguir el minuto a minuto del encuentro a través de caracol.com.co y sus canales digitales.

Fecha: 11 de junio.

11 de junio. Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Ciudad de México.

Ciudad de México. Transmisión: Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

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