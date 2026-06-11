Mundial 2026: ¿Por qué FIFA pidió cambiar camiseta de Haití diseñada por la marca colombiana Saeta?

Como es habitual durante cada cita mundialista, paralelo a la narrativa oficial de la logística en los grandes estadios, la infraestructura y todo lo que pasa en la cancha, subsisten numerosas historias que definen el sentido histórico y político que tiene el fútbol.

Así se percibe ad portas del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, un certamen que acumula ya una notable cantidad de cuestionamientos, a raíz de la influencia de la política internacional y migratoria del presidente Donald Trump.

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En los últimos días, el árbitro Omar Artan (el más destacado de África en 2025) fue inadmitido; se conoció que Irán será obligado a abandonar el país después de cada partido; y selecciones como la República Democrática del Congo enfrentan duras restricciones de viaje tanto para sus cuerpos técnicos como para sus hinchas.

¿Qué pasó con la camiseta de la selección de Haití?

Una nueva situación extrafutbolística en el Mundial 2026 implica ahora a la selección de Haití y la marca colombiana Saeta, encargada de su uniforme, puesto que la FIFA sometió a revisión la prenda al considerar que llevaba un mensaje con connotación política.

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Así lo reveló la misma marca a través de un comunicado, en el cual afirma que debió modificar el diseño dada la interpretación que dio la FIFA a un detalle en la camiseta.

Se trata de una ilustración de siluetas humanas que representa la Batalla de Vertières de 1803, con la cual Saeta quiso homenajear la independencia de Haití, primera nación afrodescendiente libre, y también su primera participación en un mundial, en 1974.

¿Qué respondió Saeta a la FIFA?

Saeta emitió un comunicado a través de redes sociales en el que explicó lo sucedido con la camiseta y aseguró que ya se están implementando los cambios solicitados por la FIFA.

Sin embargo, la marca colombiana defendió el diseño original de la casaca mundialista y rechazó la idea de que se trate de un mensaje de agitación política.

“El diseño final presentado por Saeta estaba pensado como un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y su intención no era convertirse en una consigna política”, explicó Saeta.

Adicionalmente, corría el rumor de que la bandera que aparece izada en la escena era un tributo al apoyo que dio Polonia a Haití en la independencia, dada la similitud con los colores nacionales de los europeos.

Sin embargo, Saeta también aclaró que dicha bandera, con los colores azul y rojo, es la primera que utilizó Haití y no el estandarte polaco.