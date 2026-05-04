Estadio de Boston Mundial 2026: así es el escenario donde jugarán Inglaterra y Francia

El Gillette Stadium adoptará el nombre de Boston Stadium durante la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en cumplimiento de la normativa de la FIFA, que exige el uso de denominaciones neutrales sin presencia de marcas comerciales en sus torneos oficiales.

Este escenario será uno de los protagonistas del Mundial, al albergar un total de siete partidos, incluidos dos encuentros de fases eliminatorias, lo que garantiza su relevancia en las instancias decisivas del campeonato.

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Ubicado en Foxborough y reconocido como casa del New England Revolution de la Major League Soccer y de los New England Patriots de la NFL, el estadio se encuentra actualmente en un proceso de renovación con miras a ofrecer una infraestructura de primer nivel para el torneo de 2026.

A lo largo de su historia, este recinto ha sido sede de importantes eventos futbolísticos internacionales. Entre ellos destacan la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003, la Copa América Centenario 2016, la Copa Oro de la Concacaf y la International Champions Cup. Además, es un escenario habitual para conciertos de artistas de talla mundial, lo que refuerza su carácter multifuncional.

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Así, el denominado Boston Stadium se prepara para ser uno de los epicentros del Mundial 2026 en Estados Unidos, combinando tradición, modernización y una amplia experiencia en la organización de eventos de gran magnitud.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio Boston

Ubicación: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Capacidad: 65,000

Inauguración: 2002

Calendario de partidos en el Estadio Boston

Fase de grupos

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 5 – Haití vs Escocia - Grupo C - Estadio Boston

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 18 – Irak vs Noruega – Grupo I - Estadio Boston

Viernes, 19 de junio 2026

Partido 30 – Escocia vs Marruecos – Grupo C - Estadio Boston

Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 – Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Estadio Boston

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 61 – Noruega vs Francia – Grupo I - Estadio Boston

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Estadio Boston

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 - Estadio Boston