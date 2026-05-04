Estadio de Boston Mundial 2026: así es el escenario donde jugarán Inglaterra y Francia
Tradicional estadio de Boston será sede para la Copa Mundial 2026.
El Gillette Stadium adoptará el nombre de Boston Stadium durante la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en cumplimiento de la normativa de la FIFA, que exige el uso de denominaciones neutrales sin presencia de marcas comerciales en sus torneos oficiales.
Este escenario será uno de los protagonistas del Mundial, al albergar un total de siete partidos, incluidos dos encuentros de fases eliminatorias, lo que garantiza su relevancia en las instancias decisivas del campeonato.
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Ubicado en Foxborough y reconocido como casa del New England Revolution de la Major League Soccer y de los New England Patriots de la NFL, el estadio se encuentra actualmente en un proceso de renovación con miras a ofrecer una infraestructura de primer nivel para el torneo de 2026.
A lo largo de su historia, este recinto ha sido sede de importantes eventos futbolísticos internacionales. Entre ellos destacan la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003, la Copa América Centenario 2016, la Copa Oro de la Concacaf y la International Champions Cup. Además, es un escenario habitual para conciertos de artistas de talla mundial, lo que refuerza su carácter multifuncional.
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Así, el denominado Boston Stadium se prepara para ser uno de los epicentros del Mundial 2026 en Estados Unidos, combinando tradición, modernización y una amplia experiencia en la organización de eventos de gran magnitud.
Detalles del estadio
- Nombre: Estadio Boston
- Ubicación: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos
- Capacidad: 65,000
- Inauguración: 2002
Calendario de partidos en el Estadio Boston
Fase de grupos
- Sábado, 13 de junio 2026
Partido 5 – Haití vs Escocia - Grupo C - Estadio Boston
- Jueves, 16 de junio 2026
Partido 18 – Irak vs Noruega – Grupo I - Estadio Boston
- Viernes, 19 de junio 2026
Partido 30 – Escocia vs Marruecos – Grupo C - Estadio Boston
- Martes, 23 de junio 2026
Partido 45 – Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Estadio Boston
- Viernes, 26 de junio 2026
Partido 61 – Noruega vs Francia – Grupo I - Estadio Boston
Dieciseisavos de final
- Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Estadio Boston
Cuartos de final
- Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 - Estadio Boston