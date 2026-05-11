Conozca el GEHA Field at Arrowhead Stadium, una de las sedes donde jugará Argentina el Mundial 2026

El actual Arrowhead Stadium pasará a llamarse oficialmente Kansas City Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a las estrictas regulaciones de la FIFA que prohíben el uso de nombres comerciales o patrocinadores privados en los escenarios oficiales del torneo.

El escenario estadounidense será una de las sedes importantes de la Copa del Mundo y albergará un total de seis compromisos del certamen internacional: cuatro partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final y uno de cuartos de final.

Kansas City Stadium será protagonista de las rondas definitivas del campeonato, ya que recibirá uno de los encuentros de eliminación directa más importantes del torneo. El partido correspondiente a los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio de 2026, fecha en la que una de las selecciones clasificadas buscará su paso a las semifinales del Mundial.

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Este emblemático recinto es actualmente la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y es reconocido mundialmente por el ambiente que generan sus aficionados. De hecho, el estadio alcanzó un récord de ruido de 142,2 decibelios durante un partido entre los Chiefs y los New England Patriots en 2014, convirtiéndose en uno de los estadios más ruidosos del planeta.

Además de su tradición en el fútbol americano, Kansas City es considerada una de las capitales futboleras de Estados Unidos. La ciudad cuenta con equipos importantes como el Sporting Kansas City, dos veces campeón de la MLS, y el Kansas City Current, club protagonista de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

Detalles del estadio

Nombre: Estadio Kansas City

Estadio Kansas City Ubicación: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

Kansas City, Missouri, Estados Unidos Capacidad: 73,000

73,000 Inauguración: 1972

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Calendario de partidos en el Estadio Kansas City

Zona de grupos

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 19 – Argentina vs Argelia – Grupo J- Estadio Kansas City

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 34 – Ecuador vs Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 58 – Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 69 – Argelia vs Austria – Grupo J - Estadio Kansas City

Dieciseisavos de final

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Estadio Kansas City

Cuartos de final

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 - Estadio Kansas City