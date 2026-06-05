El mítico Levi’s Stadium también será parte de este Mundial 2026

El Levi’s Stadium, conocido como el Estadio Bahía de San Francisco, será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y recibirá un total de seis partidos durante el certamen.

El escenario, ubicado en la ciudad de Santa Clara, albergará cinco encuentros de la fase de grupos y un partido correspondiente a los dieciseisavos de final, programado para el 1 de julio de 2026. Su ubicación estratégica en el área metropolitana de San Francisco y sus modernas instalaciones lo convierten en uno de los estadios más atractivos de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2014, el recinto es la casa de los San Francisco 49ers y rápidamente se consolidó como uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos. Apenas dos años después de su apertura fue elegido para albergar el Super Bowl 50, evento que contó con un espectáculo de medio tiempo encabezado por Coldplay junto a Beyoncé y Bruno Mars.

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Además de su experiencia en grandes eventos deportivos, el estadio guarda un recuerdo especial para los aficionados colombianos. En junio de 2016 fue sede del partido inaugural de la Copa América, donde la Colombia derrotó a la Selección de Estados Unidos.

El Levi’s Stadium también ha sido escenario de eventos de talla mundial como WrestleMania y el Super Bowl LX, consolidándose como uno de los recintos multipropósito más importantes del continente.

Con capacidad para más de 68.000 espectadores y una infraestructura de primer nivel, el estadio se prepara para recibir a miles de aficionados durante el Mundial 2026 y convertirse en uno de los epicentros de la fiesta futbolística más importante del planeta.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio Bahía de San Francisco

Ubicación: Santa Clara, California, Estados Unidos

Capacidad: 71.000

Inauguración: 2014

Calendario de partidos en el Estadio Bahía de San Francisco

Zona de grupos

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 8 – Catar vs Suiza - Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 20 – Austria vs Jordania – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco

Viernes, 19 de junio de 2026

Partido 31 – Turquía vs Paraguay – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco

Lunes, 22 de junio de 2026

Partido 44 – Jordania vs Argelia – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 60 – Paraguay vs Australia – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco

Dieciseisavos de final

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - Estadio Bahía de San Francisco