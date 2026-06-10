¡El Mundial 2026 llegó! Todos los datos que debe saber de la Selección Colombia, previo a su debut. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

¡Todo listo para el inicio del Mundial 2026! Este jueves 11 de junio se disputará el duelo inaugural México vs Sudáfrica, encuentro que traera consigo un mes cargado de fútbol internacional.

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En cuanto a la Selección Colombia, logró su clasificación directa al haber terminado en la tercera casilla de las Eliminatorias sudamericanas. Así pues, quedó ubicada en el Grupo K del certamen mundialista, junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

El cuadro nacional tendrá su base de operaciones en la sede deportiva del Atlas, ubicada en la ciudad de Guadalajara, México. De allí partirá a Ciudad de México para su debut frente a los uzbekos, posteriormente regresará a Guadalajara para medirse con el Congo y poteriormente disputará el partidazo ante los lusos en Miami.

Todos los datos que debe saber de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

En la edición de este año, la Selección Colombia disputará su séptimo mundial. Debutó en Chile 1962; regresó en los años 90 con Italia 90′, Estados Unidos 94′ y Francia 98′; volvió en el nuevo milenio con Brasil 2014 y Rusia 2018.

En todo ese lapso, Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama y Fredy Rincón fueron los que más jugaron con un total de 10 encuentros disputados. Claro está que ese récord puede ser igualado o superado este año por David Ospina (9), James Rodríguez (8) y/o Juan Fernando Quintero (7).

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Asimismo, durante todas esas competencias, la Tricolor tuvo como mejor resultado los cuartos de final en Brasil (derrota 1-2 ante la anfitriona), previamente fueron los octavos en Italia (derrota 1-2 ante Camerún).

Asimismo, ha marcado un total de 32 goles, según datos de Sofascore, apenas 5 de ellos fueron anotados en instancias finales. Bajo este panorama, su goleador histórico es James, quien marcó los 6 que tiene en Brasil 2014 y por tal motivo ganó el premio al goleador del certamen.