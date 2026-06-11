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11 jun 2026 Actualizado 13:55

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¿Cuáles son las estrategias globales para el crecimiento de marcas en Colombia? Experto responde

Pablo Izquierdo, presidente de Havas, habló en 6AM W sobre el crecimiento de marcas en Colombia.

Pablo Izquierdo, presidente de Havas, sobre el crecimiento de marcas en Colombia

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Pablo Izquierdo, presidente de Havas, uno de los grupos de comunicación y publicidad más grandes del mundo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó cuáles las principales apuestas estratégicas globales para el crecimiento de las marcas en Colombia.

El experto es marketing aseguró que el deseo el deseo es algo positivo para incentivar el crecimiento, para construir un futuro mejor para las empresas y para las personas, y es lo que se transforme en algo mejor de lo que se era antes. Además, resaltó la importancia de la inteligencia artificial bien usada.

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¿Cuáles son las principales apuestas estratégicas globales para el crecimiento de marcas en Colombia? Experto responde

“Hay que construir desde las necesidades de las personas”: experto en marketing sobre crecimiento de

“Construir desde las necesidades de las personas”: experto en marketing sobre crecimiento de marcas

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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