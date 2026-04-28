¿Cómo están implementando las empresas en Colombia la IA?

Es una realidad que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Por eso, las empresas a nivel mundial y en Colombia están adoptando estas herramientas para mejorar sus operaciones y optimizar la toma de decisiones.

Según Supply Chain Agent (SAS), la inteligencia artificial está cambiando de manera positiva la forma en que las empresas colombianas toman decisiones en la actualidad. Además, reiteran que Colombia avanza por un buen camino, ya que las industrias son cada vez más conscientes de la importancia de posicionar e implementar inteligencia artificial en sus operaciones.

¿Qué sectores empresariales están implementando IA en Colombia?

De acuerdo con la agencia de análisis de datos (SAS), uno de los sectores que más ha adoptado la inteligencia artificial es el bancario, especialmente en áreas relacionadas con el análisis de datos y el fortalecimiento de sus comunidades analíticas.

Asimismo, empresas privadas de otros sectores también han comenzado a integrar esta tecnología. Entre ellas se destacan compañías del sector de telecomunicaciones y empresas de manufactura, que utilizan la inteligencia artificial para optimizar procesos. También se evidencia un creciente interés por parte del sector público.

“Estoy viendo que el sector gobierno va avanzando y creo que el sector gobierno colombiano se está interesando mucho. Está abriendo muchas puertas, pero ya es un tema de inversión”, afirmó Yalena Correa, integrante del equipo de Customer Advisory.

¿Cuál es el error más común que cometen las empresas al empezar proyectos de IA?

Según expertos, uno de los errores más comunes es la falta de gobernanza. Algunas organizaciones consideran que implementar IA significa únicamente adquirir soluciones tecnológicas o agentes inteligentes, sin establecer políticas claras para su uso y control.

“Aquí viene el tema de la responsabilidad de la gobernanza, cómo estamos gobernando estos modelos, administrando estos agentes dentro de las instituciones, el resguardando de la información y cómo los usuarios están ingresando información privada o solicitando datos sensibles a estos agentes”, explicó la vocera Correa.

Además, señaló que implementar inteligencia artificial implica una responsabilidad que las corporaciones deben asumir obligatoriamente, estableciendo mecanismos de gobernanza que garanticen el uso seguro y adecuado de estas tecnologías.

Colombia esta en busca de seguir implementando IA en diferentes sectores

Expertos aseguran que Colombia continuará fortaleciendo la implementación de inteligencia artificial en diferentes sectores económicos, siempre que las empresas tengan claridad sobre sus objetivos y necesidades antes de adoptar estas tecnologías.

Uno de los errores frecuentes en las organizaciones es querer adquirir inteligencia artificial sin tener definido un caso de uso específico o un propósito claro.

“Yo creo que puede ser un error de muchas organizaciones querer adquirirla, pero tal vez no tienen claro el caso de uso o el para qué la necesitan, (...) Es un tema de costo-beneficio”, concluyó Yalena Correa, parte del equipo de Customer Advisory