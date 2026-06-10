Las alertas para la segunda vuelta presidencial: inteligencia artificial y ataques entre campañas

Este miércoles, realizaron una nueva reunión de la Comisión de Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, la primera tras la primera vuelta presidencial.

En el encuentro participaron todos las autoridades electorales, entre ellos la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien presentó su décimo cuarto informe sobre las elecciones y alertó por el incremento en los niveles de hostilidad, que pasaron de insultos a referencias de violencia física, así como por ataques estigmatizados contra comunidades indígenas.

La organización también advirtió por utilización de la desinformación como estrategia de marketing político y sobre el mal uso de herramientas de inteligencia artificial.

La directora de la MOE, aseguró que esta es la campaña política más difícil de la historia por la desinformación y las agresiones entre las candidaturas.

Carnetización en territorios

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las denuncias por carnetización ilegal para ejercer control sobre la población, y señaló que es una actuación que realizan desde hace varios años para influir en el panorama electoral.

También habló sobre el constreñimiento, y aseguró que la orden es neutralizar a quienes incurran en este delito en el país.

CNE sobre campaña de De la Espriella

Al término de la nueva reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el presidente del CNE, Cristian Quiroz se refirió a la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá sobre los símbolos de la campaña de Abelardo de la Espriella. Anunció que lo discutirán en sala plena.

El presidente del CNE, también confirmó lo que dijo el registrador Hernán Penagos, sobre que los tarjetones no se van a modificar para la segunda vuelta presidencial.