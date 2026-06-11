Crimen Cristian Herrera: cancelan segundo día de audiencia contra los señalados por el homicidio

Alias ‘Demonio’, ‘Wilmer’ y ‘Angélica’, son los tres capturados por el homicidio de Cristian Herrera. / Foto: Policía Nacional.

Cúcuta

Para la tarde de este jueves 11 de junio se tenía previsto la continuación de las audiencias contra John Sebastián Duque Andrade, conocido, según las autoridades, con el alias de “Demonio”, así como Angélica Vesga Arenas, quien sería una vendedora de tortas y Wilmer Alexander Portillo González, conductor de taxi, señalados de participar en el crimen del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta.

Sin embargo, Caracol Radio conoció que este segundo día de audiencias se canceló, al parecer, por quebrantos de salud del juez.

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Hasta el momento se desconoce la nueva fecha para continuar con la judicialización del sicario y una pareja que participó en el homicidio.

Recordemos que estas tres personas fueron capturadas después que las autoridades analizaran más de 400 horas de video de cámaras de seguridad y se adelantaran diligencias de registro y allanamiento en tres inmuebles de Cúcuta y El Zulia, Norte de Santander, donde se lograron las tres capturas, la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

Cristian Herrera fue asesinado el pasado sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, cuando llevaba a la casa de su suegra.