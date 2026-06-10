Sicario que habría asesinado a Cristian Herrera estaría vinculado a otros homicidios en Cúcuta (Foto:Fiscalía)

Las autoridades continúan avanzando en la investigación por el asesinato del periodista Cristian Herrera y confirmaron que este miércoles serán presentados ante un juez los tres capturados señalados de participar en el crimen.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que durante la tarde se llevarán a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los detenidos.

“Hoy sobre la madrugada terminamos de realizar los informes. En la tarde se realizarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargo y medida de aseguramiento”, indicó el oficial.

Aunque las capturas representan un avance importante en el caso, la Policía aseguró que las investigaciones continúan para identificar a quienes habrían ordenado el asesinato del comunicador.

“Seguimos trabajando para capturar a los determinadores del homicidio del periodista Cristian Herrera”, afirmó Ojeda.

El comandante reveló además que Sebastián Andrade, alias ‘Demonio’, señalado por las autoridades como el presunto sicario del caso, estaría relacionado con otros hechos violentos ocurridos en la ciudad.

“Alias Demonio posiblemente está vinculado en más homicidios, como el sucedido en días pasados en el sector de Boconó, donde fue asesinado el dueño de un gimnasio”, señaló.

Durante los procedimientos judiciales y operativos, las autoridades incautaron cuatro motocicletas y un taxi que habrían sido utilizados para la planeación y ejecución del crimen.

“En el operativo policial fueron incautadas cuatro motocicletas y el taxi en el que presuntamente se movilizaba la persona que realizó actividades logísticas y de inteligencia”, explicó el coronel.

Asimismo, confirmó que los investigadores ya tienen identificada la motocicleta que habría sido utilizada por el presunto sicario.

“También tenemos ubicada la motocicleta donde posiblemente alias Demonio ejecutó el homicidio contra el periodista Cristian Herrera”, agregó.

Frente a los móviles del asesinato, las autoridades indicaron que aún no existen conclusiones definitivas. “No descartamos ninguna hipótesis”, aseguró Ojeda, al tiempo que confirmó que una fiscal de Derechos Humanos de Bogotá asumió la dirección de la investigación.

Según la Policía, alias ‘Demonio’ haría parte de una estructura delincuencial conocida como “Familia P”, línea investigativa que también está siendo analizada dentro del proceso que busca esclarecer el asesinato del periodista.