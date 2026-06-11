Comercio de Cúcuta espera aumento de hasta el 45% en ventas por el Mundial

Con el inicio del Mundial de Fútbol, los establecimientos de gastroentretenimiento en Cúcuta proyectan un aumento significativo en sus ventas, especialmente durante los encuentros de la Selección Colombia.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares Norte de Santander, aseguró que cada edición del torneo representa una oportunidad para dinamizar la economía del sector. “Todos los mundiales cada cuatro años son motivo de celebración para nuestro gremio y para todo el sector de gastroentretenimiento, porque la gente se convoca a los establecimientos para disfrutar con amigos, grupos y familias en espacios seguros y tranquilos”, afirmó.

Las expectativas económicas son altas. Según el dirigente gremial, cuando juega la Selección Colombia los establecimientos podrían registrar incrementos en ventas de entre el 35 % y el 45 %.

“Podemos estar hablando de ventas entre un 35 y un 45 por ciento, dependiendo del tipo de establecimiento y de las actividades que realicen. Algunos harán rifas, otros pollas y diferentes estrategias para atraer clientes durante los partidos”, explicó.

Quintero destacó además que el inicio del campeonato coincide con una fecha favorable para el comercio local. “Es el cóctel perfecto. Inicia el Mundial, hay quincena, Día del Padre, puente festivo y en algunos casos empiezan a pagarse las primas. Todo eso genera una expectativa muy positiva para los empresarios”, señaló.

Frente a la seguridad, indicó que existe una articulación con las autoridades para garantizar que los aficionados disfruten los encuentros sin inconvenientes. “Se están creando dispositivos con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía para que la gente pueda salir con confianza y disfrutar de los partidos en tranquilidad”, sostuvo.

Finalmente, señaló que muchos establecimientos han realizado inversiones para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. “Hay negocios que instalaron pantallas gigantes y otros adquirieron televisores de alta tecnología para amplificar toda la experiencia del Mundial”, concluyó.