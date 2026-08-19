Recompensa para ubicar a policías de la Dijín secuestrados en Bucarasica

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para lograr información que conduzca a establecer el paradero de los miembros de la Dijín secuestrados en el municipio de Bucarasica.

Lo que se busca con ese estimulo es lograr avanzar en las acciones que se han desplegado para tratar de traerlos de regreso a la libertad.

Recientemente las autoridades atribuyeron el secuestro de los tres miembros de la policía nacional al Ejército de Liberación Nacional ELN.

El plagio de los uniformados, Mayor Fredy Alexis Russi Gonzáles, y los patrulleros Edison Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy se presentó en la vía Cúcuta-Ocaña a la altura de la Curva.

Dentro de los actos urgentes de los investigadores que asumieron el caso se trata de establecer si estos fueron llevados por la guerrilla del ELN a la zona del Catatumbo o si estarían en territorio vecino, Venezuela.