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11 jun 2026 Actualizado 11:57

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Barranquilla, sede del principal encuentro nacional de las Cajas de Compensación Familiar

Durante dos jornadas, la ciudad recibirá a autoridades locales, nacionales, empresarios y académicos

Barranquilla será sede del principal encuentro nacional de las Cajas de Compensación Familiar

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La capital del Atlántico acogerá este 11 y 12 de junio el Encuentro Nacional de FEDECAJAS (ENAFED 2026), un evento que reunirá a los máximos directivos de las 31 Cajas de Compensación Familiar del país para debatir sobre empleo, productividad, competitividad, bienestar social y desarrollo territorial.

El encuentro congregará a directores administrativos, presidentes ejecutivos y miembros de consejos directivos de las cajas, entidades que tienen presencia en cerca del 95 % del territorio nacional y que impactan a millones de trabajadores, empresas y familias mediante programas de empleo, educación, vivienda, recreación y bienestar.

Durante dos jornadas, la ciudad recibirá además a empresarios, representantes del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, académicos, expertos nacionales e internacionales y otros líderes del sector público y privado para analizar los principales retos que enfrenta Colombia en materia económica y social.

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La agenda académica contempla conferencias, paneles y espacios de diálogo enfocados en transformación digital, innovación, inteligencia artificial, empleabilidad, liderazgo, productividad y desarrollo territorial, temas que actualmente ocupan un lugar destacado en la discusión pública nacional.

FEDECAJAS destacó el liderazgo de Barranquilla como sede de grandes eventos nacionales y como referente en desarrollo económico, competitividad e innovación. Asimismo, destacó que la participación de representantes de todas las regiones permitirá fortalecer el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas encaminadas a impulsar el empleo formal, la productividad y el bienestar de los colombianos.

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