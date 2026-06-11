Fedecajas llama a adaptar el sistema laboral ante el avance de la inteligencia artificial

La transformación del mercado laboral y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo son los principales temas que concentran la atención en el Encuentro Nacional Fedecajas 2026, que se realiza en Barranquilla con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El evento busca analizar los desafíos que enfrentan los trabajadores y las cajas de compensación familiar ante las nuevas dinámicas económicas y tecnológicas.

El presidente de Fedecajas, William Alzate Rincón, explicó que la prioridad del encuentro es preparar al país para los cambios que ya están modificando la forma de trabajar y generar ingresos. “Tratarán temas especialmente con la revolución del trabajo 4.0”, señaló el dirigente durante una entrevista concedida a Caracol Radio.

Según Alzate, los modelos laborales tradicionales están evolucionando rápidamente. “Nosotros venimos de una concepción del siglo pasado en la cual la gente pensaba o le tocaba crear una empresa, tener un sitio de trabajo y unas prestaciones sociales”, afirmó al referirse a las transformaciones que vive actualmente el mercado laboral.

El dirigente destacó que cada vez más personas obtienen ingresos mediante plataformas digitales y otras modalidades que no necesariamente encajan en los esquemas tradicionales de empleo. “Hoy en día la gente tiene otras fuentes de ingresos y otras fuentes formales e informales de empleo con una plataforma”, indicó.

Nuevos escenarios

Frente a esta realidad, aseguró que el país debe avanzar en mecanismos que permitan responder a los nuevos escenarios laborales. “Eso requiere una especie de regulación, pero además tenemos que prepararnos para lo que se viene”, manifestó durante el diálogo.

Uno de los aspectos que genera mayor atención en el encuentro es el avance acelerado de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la productividad, la capacitación y las competencias laborales. Para Alzate, se trata de una transformación que ya está ocurriendo y que exige respuestas inmediatas. “La inteligencia artificial, que aparentemente parece algo del futuro, es una realidad hoy”, sostuvo.

El presidente de Fedecajas advirtió que la tecnología avanza a gran velocidad y que los trabajadores deberán fortalecer sus habilidades para mantenerse competitivos. “Cada día se vuelve más competitiva y los seres humanos tenemos que prepararnos para poder afrontar este futuro que es prácticamente inmediato”, expresó.

El Encuentro Nacional Fedecajas reúne en Barranquilla a invitados provenientes de Europa, México y diferentes regiones de Colombia, quienes comparten experiencias sobre innovación, empleo y protección social. La agenda busca identificar estrategias para que las cajas de compensación familiar continúen siendo un instrumento de bienestar y apoyo para los trabajadores en medio de los profundos cambios que vive el mundo laboral.