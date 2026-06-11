Bares y discotecas de Barranquilla esperan aumentar hasta en un 40% sus ventas durante el Mundial

Bares esperan aumentar su aforo en más del 40 % durante el Mundial de Fútbol

El sector nocturno de Barranquilla se prepara para aprovechar el ambiente futbolero que traerán los partidos del Mundial, con expectativas positivas en materia de ventas y afluencia de clientes. Así lo manifestó Henry Hernández, director de Asocnocturnos, quien aseguró que los establecimientos afiliados ya tienen listas diversas estrategias para atraer al público durante las jornadas deportivas.

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“Estamos muy contentos y positivos. Venimos de momentos con altibajos en las ventas, pero esperamos que el Mundial y ojalá también el buen desempeño de nuestra selección nos ayuden a dinamizar la economía del sector”, señaló Hernández.

Para la transmisión de los encuentros, bares y discotecas abrirán sus puertas desde la una de la tarde, aunque el personal comenzará labores desde mucho antes para garantizar la logística necesaria. Entre las novedades se encuentran la instalación de pantallas LED de gran formato y otros recursos audiovisuales que permitirán a los asistentes disfrutar de los partidos en un ambiente más atractivo.

Expectativas en las ventas

Además de las transmisiones, los establecimientos ofrecerán promociones especiales para incentivar la asistencia de los aficionados. Según Hernández, la tradición de la rumba en Barranquilla, que habitualmente se concentra entre jueves y sábado, podría extenderse gracias al entusiasmo que generan los encuentros mundialistas.

“El porcentaje de crecimiento va a estar muy por encima de lo habitual porque todo el mundo está motivado, especialmente si ganamos. Siendo objetivos, esperamos un incremento en las ventas de entre el 35 y el 40 por ciento”, afirmó el dirigente gremial.

Desde Asocnocturnos confían en que el evento deportivo se convierta en un impulso para la reactivación económica de bares, discotecas y establecimientos de entretenimiento nocturno en la ciudad.