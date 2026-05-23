Colombia lidera acuerdo regional para proteger derechos laborales de migrantes

Colombia se convirtió en escenario de un acuerdo regional sobre migración laboral luego de que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe respaldaran la Declaración de Bogotá y un Memorando de Entendimiento Multilateral para fortalecer la protección laboral de las personas migrantes.

El encuentro fue liderado por el Ministerio del Trabajo y reunió en Bogotá a ministras y ministros de trabajo, organismos internacionales, representantes sindicales y sectores empresariales para discutir estrategias frente al aumento de los flujos migratorios y la informalidad laboral en la región.

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Uno de los principales compromisos alcanzados durante la conferencia fue la creación de un Sistema Regional de Reconocimiento de Habilidades Laborales, que permitirá validar competencias, estudios y experiencia adquirida por migrantes en sus países de origen, facilitando así su acceso a empleos formales en otros países del continente.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que este mecanismo busca derribar una de las principales barreras que enfrenta la población migrante al intentar integrarse al mercado laboral.

Además, los países acordaron avanzar en la construcción de una ruta regional para crear un fondo destinado a financiar proyectos de economía popular y emprendimientos liderados por personas migrantes.

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Durante la conferencia también se expusieron cifras sobre la situación laboral en la región. Según los datos compartidos en el encuentro, la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanzó el 47,6 % en 2024, afectando especialmente a la población migrante.

En el evento participaron delegaciones de más de 20 países, así como representantes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR, la OIM y el BID.