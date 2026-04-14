Regularización de migrantes: Las solicitudes comienzan el 16 de abril online y el 20 presencial

Los interesados en la regularización de migrantes que prevé aprobar este martes el Gobierno español podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.

Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha celebrado esta medida porque convierte a España en un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos.

Los requisitos para la regularización

Saiz ha confirmado que los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida.

La ministra ha asegurado que se trata de un procedimiento absolutamente dimensionado, para lo que se han reforzado los equipos, y ha confirmado que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo, quien resuelva las peticiones.

Sin embargo, se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos a lo largo de todo el territorio para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, cuando se acaba el plazo, de modo que en dos meses y medio el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones vengan las que vengan.

Los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán beneficiarse

Sobre uno de los últimos aspectos que han cambiado respecto al borrador inicial a raíz del dictamen del Consejo de Estado, Saiz ha confirmado que los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán beneficiarse de la regularización ya que, ha defendido, estos no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.

El Gobierno prevé aprobar este martes la regularización

El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles.

El pasado viernes, el Consejo de Estado remitió al Ejecutivo su dictamen sobre este texto; en los últimos días, el Gobierno ha estado trabajando para pulirlo en base a sus consideraciones y el plan es aprobarlo por fin este martes.

Fue el 26 de enero cuando el Gobierno anunció que aprobaría esta medida, que supondrá un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas al recoger el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político.

En España antes del 1 de enero y 5 meses de residencia

El texto ha pasado por varios borradores y ha estado sujeto a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo a raíz del dictamen del Consejo de Estado.