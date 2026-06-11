Mundial 2026: protestas masivas marcaron la inauguración de la Copa del Mundo en México

Presencia policial ante manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol. (foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El Mundial 2026 arrancó en México con una ceremonia inaugural encabezada por Shakira entre aplausos y bailes. El show se distanció del escenario externo: protestas de varios colectivos que prometieron caos para impulsar sus reivindicaciones.

El pitazo inicial se escuchó a la 1PM hora local ante 81.000 hinchas en el estadio Azteca para que las selecciones de México y Sudáfrica abran las puertas al mayor mundial de la historia con 48 selecciones y 104 partidos.

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La previa

Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.

Manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol. (Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol. (Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

El Fan Fest de la plaza central del Zócalo finalmente abrió, pero las barreras metálicas instaladas para protegerlo desde la semana pasada fueron removidas parcialmente e impidieron el acceso fluido de los hinchas. Consecuencia: caos, empujones.

“Tardamos una hora para entrar, fue un caos y para salir fue peor”, dijo a la AFP Víctor Gómez, de 49 años, quien junto a su pareja, Miriam Corona, desistieron de ver el partido en esa instalación. “Puede haber hasta muertos. Adentro no se puede ni caminar ni se alcanza a ver algo, hasta la última pantallita de acá pudimos acceder”.

Sin jefes de Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum finalmente no asistió al Azteca, como estaba previsto, pero tampoco estuvo en el Fan Fest. Publicó en X una foto en la que apareció en un centro deportivo de una zona popular de la capital y vestía la camiseta de la selección.

Presencia policial ante manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol. (foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Presencia policial ante manifestaciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol. (foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

La presidenta izquierdista regaló su boleto para la inauguración a una niña futbolista.

El mayor evento del planeta fútbol está organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

A partir de ahora, el balón intentará tomar el protagonismo para determinar si la Colombia de Luis Díaz, la España de Lamine Yamal, el Portugal de Cristiano Ronaldo o la Francia de Kylian Mbappé pueden desbancar a la Argentina de Lionel Messi, que aspira a revalidar el título de Catar.

“Distracción” a los problemas

Mientras se realizaba la inauguración, en distintos puntos del sur de Ciudad de México se registraban manifestaciones de distintos grupos sociales, en su mayoría de familiares de desaparecidos y maestros en huelga.

Los activistas se empezaron a reunir desde temprana hora con la intención de acercarse al Azteca, pero en su camino se toparon con fuertes despliegues policiales que los mantienen lejos del coloso deportivo, sin impedir la llegada de los aficionados.

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Profesores de primaria y secundaria llevan semana y media reclamando violentamente mejoras salariales y de jubilación. Rechazaron la última propuesta del gobierno en una reunión la noche del miércoles.

Mientras en las gradas no hubo presencia de ningún jefe de Estado de los países anfitriones, en las calles se mantuvieron las protestas de distintos colectivos. (Foto: Felix Marquez/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar Mientras en las gradas no hubo presencia de ningún jefe de Estado de los países anfitriones, en las calles se mantuvieron las protestas de distintos colectivos. (Foto: Felix Marquez/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Cerrar

“Este partido es una distracción, solo sirve a la FIFA, a Claudia Sheinbaum y a Estados Unidos”, expresó un maestro en huelga bajo anonimato.

Sheinbaum ha calificado la protesta de “provocación” para que haya imágenes de represión durante el Mundial. Aseguró que no caerá en la trampa.

Además de las protestas, el problema de los visados de acceso a Estados Unidos salpicó la jornada inaugural. El comité nacional de aficionados de Costa de Marfil (CNSE) denunció el jueves que el combinado africano no contará con sus hinchas, cuyas visas no fueron aprobadas.

“Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados”, lamentó Julien Kouadio Adonis, presidente del CNSE.