¡Ojo! Así avanza la regularización de migrantes en España

Colombia

Alrededor del mundo son muchos los ciudadanos colombianos que salen del país hacia otras naciones buscando mejorar su calidad de vida. Aunque hay destinos que se repiten constantemente en el flujo migratorio connacional, lo que sí es cierto es que España, ciudad europea, se ha posicionado como clave en estos mismos.

Colombia, la primera población migrante más grande en España

Y es que las cifras lo respaldan. Según datos publicados el 12 de febrero del 2026 por el Instituto Nacional de Estadística de España, las principales nacionalidades de los inmigrantes que han llegado a territorio ibérico son la colombiana, la venezolana y la marroquí.

Esta publicación, que se hizo con base en datos con corte al cuarto trimestre de 2025, revela que las principales nacionalidades de los migrantes durante este periodo de tiempo fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), luego la venezolana (27.000) y finalmente la marroquí (22.000).

Ahora, no es un secreto que muchos migrantes carecen de alguna documentación en este país que les permita ser residentes oficiales para, entre otras cosas, poder trabajar.

¿Qué es la regularización extraordinaria en España? Inició este 2026 y estos son los requisitos para procesarla

Esto es un proceso que han impulsado desde el Gobierno español bajo la premisa de que “ninguna persona es ilegal”. Con la regularización buscan otorgar permisos de trabajo y residencia a migrantes que ya residen y trabajan en España, muchos de ellos en condiciones precarias y de explotación. La regularización permitirá a estas personas trabajar con derechos, salarios dignos y contribuir al crecimiento del país.

Cabe aclarar, y aún más importante resaltar, que este proceso está disponible para los colombianos y otros extranjeros que viven en España hace más de 5 años y, además, que llegaron a la nación ibérica antes de 31 de diciembre del 2025.

