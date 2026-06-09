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El papa León XIV rechazó la discriminación y defendió la acogida de migrantes: Padre Ángel Camino

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La visita del papa León XIV a Madrid dejó imágenes que, según quienes lo conocen de cerca, no tienen comparación reciente en la historia de España. Así lo aseguró en 6AM W el religioso agustino “Ángel Camino”, vicario episcopal de la Archidiócesis de Madrid y amigo personal del pontífice, quien destacó el impacto que tuvo la presencia del líder de la Iglesia católica en la capital española.

“En Madrid hemos asistido solamente a un espectáculo religioso de la fe como jamás en la vida lo hemos visto”, afirmó Camino a Julio Sánchez Cristo.

El sacerdote aseguró que la respuesta ciudadana superó cualquier expectativa y atribuyó el fenómeno a la cercanía y autenticidad del pontífice.

“Este hombre, sin levantar la voz, ha sido capaz de captar el interés de todo un Madrid que le ha recibido con los brazos abiertos” afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: