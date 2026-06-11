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‘Ruta Canaria’, el peligroso y letal trayecto de miles de migrantes para llegar a España

Francisco Navarro, responsable Territorial de Accem en Canarias, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la visita del papa León XIV a Tenerife, España, donde verá a los migrantes acogidos en ese país.

Contó que son más de 50.000 migrantes los que han atendido en cinco años, pues la ‘Ruta Canaria’ es una de las más usadas por las personas para pasar de África a España.

Resaltó la importancia de que el mensaje del papa en su visita al país ibérico sea la del apoyo a los migrantes. “Creo que puede ayudar a poner el foco en lo que realmente importa, las vidas”.

‘Ruta Canaria’

Señaló que es una de las rutas más peligrosas para la migración, pues miles de personas han muerto en el camino.

“Hay variabilidad en la ruta canaria. Estamos hablando de trayectos que, dentro de lo peligroso, eran de dos a tres días, pero cada vez están yendo más al sur. El destino cambió a la Isla del Hierro, la más occidental, de 8 horas a dos semanas en altamar”, indicó.

Expresó que la letalidad de la ruta es porque en ella transitan embarcaciones con muchas personas y que cualquier fallo podría hacer que queden a la deriva.

“Es una ruta muy variable, así nos lo ha demostrado. En septiembre, octubre y noviembre es cuando las aguas están más calmas”, informó.

Escuche la entrevista completa aquí: