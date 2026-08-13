Alcaldía de Cúcuta trabaja en la transformación del Sisbén

Imagen de referencia realizada por Caracol Radio con logo de Sisbén y foto de Getty Images

Cúcuta

La Alcaldía de San José de Cúcuta, lidera acciones para la transformación que tendrá el Sisbén mediante la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo instrumento de focalización social impulsado por el Gobierno Nacional, que fortalecerá el acceso a la oferta social del Estado sin modificar la clasificación actual del Sisbén ni requerir un nuevo censo.

Como parte de esta transformación, el Registro Universal de Ingresos (RUI) permitirá identificar de manera más precisa las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, dejando atrás las limitaciones del modelo anterior y fortaleciendo la focalización de los programas sociales mediante el uso de información proveniente de diferentes registros administrativos oficiales.

La transición al RUI responde a la necesidad de contar con un sistema más moderno, preciso y transparente, basado en información actualizada e integrada de diferentes fuentes oficiales. Esto permitirá superar las limitaciones de las encuestas tradicionales, evitar duplicidades en la asignación de beneficios, ampliar la cobertura de la información social y reconocer con mayor precisión la realidad de cada hogar.

Uno de los principales avances de esta transformación es la implementación de la Ventanilla Social, una infraestructura digital diseñada para centralizar la gestión de la oferta social territorial y nacional. Esta herramienta permitirá la interoperabilidad entre el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares (RSH) y el Registro Universal de Ingresos (RUI), facilitando la conexión entre estas plataformas para mejorar la focalización de los programas sociales y agilizar el acceso de la ciudadanía a los beneficios del Estado.

En este nuevo modelo:

•El Sisbén IV continuará identificando y clasificando a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

•El Registro Social de Hogares (RSH) integrará la información de todos los ciudadanos y residentes del país para fortalecer el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas.

•El Registro Universal de Ingresos (RUI) será el instrumento único de focalización, alimentado por información proveniente de registros administrativos, con capacidad de actualizar permanentemente los datos y corregir oportunamente posibles inconsistencias en la clasificación de los hogares.

Entre los principales beneficios para la ciudadanía se destacan una focalización más justa y transparente de los programas sociales, mayor visibilidad para poblaciones históricamente vulnerables, una oferta social más ajustada a las necesidades de cada hogar y una menor carga para los ciudadanos, gracias a la actualización automática de la información mediante el cruce de datos de diferentes entidades, garantizando siempre la protección de los datos personales.

La Alcaldía de San José de Cúcuta aclara que la implementación del RUI no modifica la estructura de clasificación del Sisbén.

Los grupos A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (población vulnerable) y D (población no pobre ni vulnerable), junto con sus 52 subgrupos, se mantienen sin cambios durante la transición al nuevo sistema. Esta clasificación continuará siendo el referente para la focalización de los programas sociales mientras avanza la implementación del RUI.

Es importante recordar que el RUI no es un nuevo censo, sino una evolución del sistema de información social que permitirá una asignación más eficiente, equitativa y transparente de los programas y subsidios del Estado.

Atención a la ciudadanía:

La Oficina de Caracterización Socioeconómica informa que, la atención al público se prestará en dos sedes, el CuidArte La Libertad y la sede principal, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio durante este proceso.

Lugares de atención:

CuidArte La Libertad

Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro Comercial Las Mercedes, avenida 7 entre calles 5 y 6, Centro de Cúcuta.

Horario de atención:

Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m.

Asimismo, continúa vigente la medida de pico y cédula para la atención presencial:

•Días pares: cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

•Días impares: cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y recuerda que cualquier información relacionada con este proceso será comunicada oportunamente por la Oficina de Caracterización Socioeconómica, evitando atender información falsa o no verificada que circule por redes sociales u otros medios.

Los ciudadanos también pueden recibir orientación a través de los siguientes canales oficiales:

Línea Alcaldía de Cúcuta: (607) 596 00 51, extensiones 301, 302 y 303.

Línea directa Sisbén: (607) 596 00 52.

Celular: 310 880 8611.

WhatsApp: 316 530 1875.

La Alcaldía de Cúcuta reitera que todos los trámites relacionados con el Sisbén continúan siendo presenciales y gratuitos.

La administración municipal informó que la implementación del Registro Universal de Ingresos representa una evolución hacia un sistema más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía, permitiendo mejorar la focalización de la inversión social y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan.