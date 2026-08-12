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12 ago 2026 Actualizado 18:28

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Cúcuta

10 millones de recompensa para ubicar a responsables de ataque contra directivo Comfanorte

La víctima Javier Gómez Gutiérrez se recupera en centro médico

(Wikipedia.org)

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Las autoridades en Norte de Santander ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para tratar de ubicar a los responsables del ataque al subdirector financiero y administrativo de la Caja de Compensación de Norte de Santander, Comfanorte, Javier Gómez Gutiérrez.

El funcionario fue atacado por un sicario cuando se movilizaba en su vehículo por el sector de San Mateo a escasos metros del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Durante el ataque, Gómez Gutiérrez recibió tres impactos de arma de fuego: dos en el brazo izquierdo y uno en el tórax.

Tras ser atacado, el subdirector de la entidad fue llevado a la clínica San José, donde recibió atención médica y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles del hecho.

Se trata de determinar si estos giran en torno a una situación personal o al trabajo que desempeña en la Caja de Compensación de Norte de Santander, Comfanorte.

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