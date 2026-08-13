Gestora social lidera ayudas para damnificados del terremoto

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta a través de la oficina de la Gestora Social Elvira Peñaloza comenzó a liderar una campaña para brindar ayuda a los damnificados del terremoto en el occidente del país.

Es por ello, que desde el día de ayer se habilitó un centro de acopio ubicado en el Parque Santander para poder recibir las ayudas y poder organizar su envío para asistir a los afectados por esa calamidad.

Los elementos que se están recibiendo son: alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de aseo personal, cobijas,y colchonetas.

La señora Elvira Peñaloza dijo a Caracol Radio que “cada grano de arena cuenta para llevar esperanza y alivio a quienes lo perdieron todo en medio de esta situación tan lamentable”.

La Iglesia Católica en la ciudad de Cúcuta a través del banco de alientos también esta contribuyendo con esa labor solidaria por los damnificados del terremoto.