1.500 familias recibieron títulos que las acreditan como propietarias de más de 5.000 hectáreas

La Ruta del Título 2.0 de la Agencia Nacional de Tierras —ANT— llegó de manera simultánea a siete departamentos del país, donde 1.500 familias campesinas vivieron un momento que esperaron durante más de tres décadas: recibir el título de propiedad el cual reconoce legalmente la tierra que han sembrado, cuidado y defendido. Ahora les pertenece.

En una jornada que recorrió Caldas, Magdalena, Tolima, Antioquia, Meta, Huila y Atlántico, la Agencia, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, formalizó más de 5.000 hectáreas que permiten avanzar en la consolidación de la Reforma Agraria.

“Llegamos hasta cada uno de los hogares de los nuevos propietarios para entregarles títulos y alegrías a las familias campesinas. Seguiremos trabajando 24/7, cada vez más cerca del campesinado en todo el país, cumpliendo el mandato del presidente Gustavo Petro”, afirmó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras

Trabajo en Caldas, Magdalena y Atlántico

En Caldas, familias campesinas recibieron 58 títulos de propiedad que les permiten avanzar hacia la tranquilidad de tener legalmente la tierra que trabajaron con esfuerzo y dedicación.

Cada documento entregado representa mucho más que un trámite legal. Significa, además, la posibilidad de acceder a créditos para fortalecer la producción agrícola, impulsar proyectos productivos, acceder a incentivos del Estado, mejorar las condiciones de vivienda y heredarles un futuro y un patrimonio a sus hijos y nietos.

Otro equipo de profesionales y técnicos de la ANT llegó al Magdalena para entregar 105 títulos de propiedad que corresponden a 873 hectáreas formalizadas, acción que brinda seguridad jurídica a comunidades rurales que hoy avanzan hacia una vida con mayor estabilidad y dignidad.

En el departamento del Atlántico, ocho familias campesinas cumplieron el sueño de convertirse legalmente en propietarias de su tierra al recibir de manos de la Agencia Nacional de Tierras los títulos de propiedad sobre 118 hectáreas.

Acción en Tolima y Antioquia

La Ruta del Título 2.0 también recorrió Chaparral, Tolima, donde 599 títulos formalizan 2.217 hectáreas, fortaleciendo el desarrollo productivo y la seguridad jurídica de campesinas y campesinos que sostienen el campo con su trabajo diario.

Por su parte, Julián Yesid Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT, manifestó: “Aquí en Chaparral hay dos particularidades. La primera es que 399 títulos se encuentran dentro de la Zona de Reserva Campesina de Chaparral, un compromiso que habíamos adquirido en los Comités de Reforma Agraria. Adicionalmente, junto con la Alcaldía, entregamos 14 títulos a entidades de derecho público. Esto significa que formalizamos escuelas, juntas de acción comunal y polideportivos que estaban en falsa tradición”.

En territorio Antioqueño, 200 familias campesinas recibieron títulos de propiedad que formalizan 509 hectáreas en una entrega que reconoce la resistencia y permanencia de comunidades, las cuales, pese a los años marcados por el conflicto armado, nunca abandonaron su tierra.

Jornada en Meta y Huila

En el departamento del Meta, 237 títulos de propiedad sobre 1.819 hectáreas llegaron a familias campesinas de Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico y Acacías, municipios históricamente golpeados por el conflicto armado, en particular por el accionar del Bloque Centauros y, de manera posterior, por facciones como el Bloque Meta y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Finalmente, en Huila, de manera concreta en el municipio de La Plata, 173 familias campesinas recibieron 186 títulos que formalizan 206 hectáreas. Luego de más de 30 años de espera, hoy hacen realidad su sueño de tener legalmente la tierra que, por generaciones, ha sido el sustento y la esperanza de sus hogares.