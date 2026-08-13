Adulto mayor cayó en campo minado en zona rural de Tibú

Un adulto mayor cayó en un campo minado en zona rural del corregimiento de Pacelli, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

El hombre resultó herido y, ante la ausencia de atención institucional en la zona, está siendo auxiliado por integrantes de la comunidad, quienes permanecen junto a él mientras se busca la manera de trasladarlo hasta el casco urbano de Tibú.

La comunidad espera poder sacar al adulto mayor de la zona para que sea trasladado a un centro asistencial y reciba atención médica.

El hecho vuelve a evidenciar el riesgo que enfrentan las comunidades campesinas del Catatumbo por la presencia de artefactos explosivos en zonas rurales.

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