Crimen Cristian Herrera: hoy continuarán las audiencias contra los tres implicados en el homicidio

Cúcuta

La tarde de este miércoles 10 de junio, cuatro días después del homicidio del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías las tres personas capturadas por este crimen.

Se trata de John Sebastián Duque Andrade, conocido, según las autoridades, con el alias de “Demonio”, así como Angélica Vesga Arenas, quien sería una vendedora de tortas y Wilmer Alexander Portillo González, conductor de taxi.

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Según la investigación adelantada por las autoridades, tras analizar más de 400 horas de video de cámaras de seguridad, los presuntos implicados en el crimen del periodista Cristian Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, son el sicario y una pareja que habría realizado actividades de logística y transporte.

Durante la audiencia fue decretada la legalidad de las diligencias de registro y allanamiento realizadas en tres inmuebles de Cúcuta y El Zulia, Norte de Santander, las cuales permitieron la captura de los tres indiciados y la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

Es de resaltar que este jueves 11 de junio continuarán las audiencias concentradas de manera reservada, con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.