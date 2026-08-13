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13 ago 2026 Actualizado 10:35

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Cúcuta

Con drones atacan base militar en Convención, Catatumbo

Dos soldados heridos y daños materiales en la infraestructura

Cúcuta
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Norte de Santander

Esta madrugada fue atacada la base militar “La Esmeralda” del Ejército Nacional en el municipio de Convención, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Las autoridades militares informaron que el hecho se produjo hacía las 2:30 am cuando las unidades militares fueron sorprendidas con drones cargados con explosivos.

En esta acción terrorista fueron empleados 43 artefactos los cuales ocasionaron afectaciones en la estructura de la unidad militar y dejaron dos militares heridos.

El Ejército Nacional informó que adelanta las acciones para evacuar a los soldados que resultaron lesionados producto de esta acción violenta.

Las autoridades advirtieron que pese a este hecho, continuaran adelantando operaciones sostenidas contra los grupos ilegales que delinquen al norte del departamento y que han sembrado la guerra en la región.

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