Frustran atentado con drones contra estación de Policía en El Zulia, Norte de Santander. Imagen de referencia.

Un operativo de las autoridades en el municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, permitió frustrar, de manera preliminar, un presunto atentado contra la estación de Policía de esta localidad.

Durante el procedimiento fue aprehendido un menor de edad, quien tendría en su poder un dron cargado con explosivos y armas de fuego.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el menor y otras personas habrían arrendado una vivienda ubicada detrás de la estación de Policía, donde llevarían aproximadamente tres días. Desde este lugar, presuntamente, estarían realizando labores de inteligencia sobre las instalaciones policiales con el propósito de ejecutar un ataque utilizando drones cargados con explosivos.

Las primeras informaciones apuntan a que el grupo habría sido contratado, presuntamente, por el ELN para adelantar el atentado.

Aunque en el operativo solo fue aprehendido el menor, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes más estarían involucrados en el supuesto plan y determinar el alcance de las acciones que pretendían ejecutar.

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