Capturan a dos hombres con 1.500 dosis de marihuana en el norte de Barranquilla

La Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a dos hombres de 33 y 35 años en el sector de Villa Carolina, en el norte de la ciudad, tras ser sorprendidos con aproximadamente 1.500 dosis de marihuana que, presuntamente, serían distribuidas en distintos sectores del área metropolitana.

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El procedimiento se realizó durante actividades de control cuando uniformados observaron un vehículo con ocupantes que presentaban comportamientos sospechosos. Al realizar el registro e inspección, los policías hallaron la sustancia ilícita, logrando la incautación del material y la captura inmediata de los sujetos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos registran antecedentes judiciales por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, información que será tenida en cuenta dentro del proceso judicial.

Los capturados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos antes descritos.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe a las estructuras dedicadas al microtráfico en la ciudad y reiteró su compromiso de mantener acciones de control e inteligencia para afectar las redes criminales que operan en la región.