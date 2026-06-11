Abren investigación en la Corte a Gloria Arizabaleta por el auto que pidió apartar a Petro del cargo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa contra la congresista Gloria Arizabaleta por una denuncia por presunto prevaricato por acción, tras la polémica generada por el auto en el que pidió suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, en su calidad de presidenta de la Comisión de Acusaciones.

El alto tribunal ordenó la práctica de pruebas y una inspección al Congreso. Además, se investigarán las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro sobre presuntas situaciones de “extorsión”.

Sobre este punto se ordenó una declaración juramentada al primer mandatario para ampliar su denuncia de manera formal.

Esta acción nace luego de que el abogado Luis Felipe Henao denunciara por prevaricato a la senadora Gloria Arizabaleta. La Sala Especial de Instrucción recibió la denuncia y realizó el reparto que le correspondió al magistrado Misael Rodríguez.

Más temprano, La Procuraduría dictó una suspensión provisional a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación por los mismos hechos.

La medida del Ministerio Público se extenderá hasta el 20 de julio de 2026, implicando esto que la congresista no podrá terminar su actual periodo en el Congreso de la República.