“Es absurda”: juez que revocó prohibición de la camiseta de Colombia en la campaña De la Espriella

Justicia

La juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la medida cautelar que prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su campaña usar la camiseta de la Selección Colombia en medio de la contienda electoral rumbo a la presidencia de la República.

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Señaló que la prohibición es absurda, pues el uso de la camiseta no vincula directamente a una persona con una campaña política o postura ideológica.

“Una prohibición como esta llega al absurdo de considerar que cualquier miembro del pacto considere que por el hecho de vestir la camiseta estaría apoyando la campaña presidencial de su opositor”, afirmó la juez en su decisión.

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La juez María Isabel Ferrer Rodríguez también consideró que la prohibición vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad.

“La medida provisional vulnera otros derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad”, afirmó la juez.

Asimismo, señaló que la prohibición impuesta por la juez 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante la cual ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y al partido político Defensores de la Patria abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia de Fútbol, resulta desproporcionada porque afecta los derechos del candidato y de quienes respaldan ese movimiento.

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Según explicó, la decisión le atribuyó a la camiseta de la Selección Colombia una connotación política que no tenía y terminó afectando a ciudadanos de distintas corrientes ideológicas.

Además, argumentó que el propio accionante reconoció que la camiseta de la selección representa la unidad nacional durante eventos deportivos como el Mundial de Fútbol. En ese sentido, sostuvo que la medida judicial, en lugar de promover esa unidad, genera división entre los ciudadanos.