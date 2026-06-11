Condenaron a 12 años y 9 meses de prisión a implicado en caso de corrupción de Centros Poblados

La juez 59 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión, tras hallarlo culpable de participar en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía General de la Nación logró probar que Lascarro Torres participó en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

“El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas”, señaló la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción logró establecer que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual, y así permitir la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.

En ese sentido, indujo en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron a la unión temporal el contrato de conectividad, cuyo valor superó un billón de pesos.

Por estos hechos de corrupción, según la Fiscalía, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La sentencia es de primera instancia, por lo que contra esta decisión proceden los recursos de apelación.