En el Hospital Mental de Antioquia denuncian crisis y atrasos salariales para personal asistencial

Medellín

Los trabajadores y personal asistencial del Hospital Mental de Antioquia denunciaron la grave crisis que vive este centro asistencial, que se refleja en los retrasos salariales, desabastecimiento de medicamentos y la afectación en el servicio de atención de urgencias psiquiátricas para este centro asistencial.

La agremiación Agremiasalud, que representa a la mayor parte del personal médico y asistencial, sostiene que la deuda del hospital con la agremiación de afiliados se remonta a abril de este año.

El gremio indicó que hay psiquiatras, médicos, personal farmacéutico y de enfermería del más importante centro de atención de salud mental de Antioquia a quienes les adeudan “la compensación semestral correspondiente a este periodo, así como los aportes a cajas de compensación familiar, que a la fecha no han sido consignados”. A algunos trabajadores les adeudan faltantes en el pago de junio; a la fecha, no hemos recibido la quincena de julio”, indicaron los trabajadores de este centro de salud.

Desde Agremiasalud explicaron que consultaron al hospital sobre esta situación y desde su administración respondieron que se encuentra al día con sus obligaciones laborales, una versión que contrasta directamente con la de los trabajadores y su agremiación.

Desabastecimiento de medicamentos

Están indicando los trabajadores de este hospital que a la crisis salarial se suma la falta de medicamentos, principalmente antipsicóticos, indispensables para el tratamiento de pacientes con trastornos como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar.

Incremento en consultas por urgencias

Desde la agremiación indicaron que en las semanas recientes se han incrementado las consultas por urgencias psiquiátricas, algunas de ellas de pacientes que no logran acceder a sus tratamientos habituales en el hospital o en la red ambulatoria y terminan por descompensarse y requieren atención de emergencia.

¿Qué dice el HOMO?

En un boletín interno fechado el pasado 10 de agosto de 2026, la administración de este centro de atención indicó que “a la fecha, el Hospital se encuentra al día con las obligaciones económicas adquiridas con Agremiasalud”. Por tanto, la situación presentada corresponde a la gestión financiera propia de dicha agremiación”.

Expresaron la solidaridad, cercanía y respaldo a los colaboradores de Agremiasalud, ante la situación que está relacionada con el pago de su compensación quincenal y compensación semestral.

Agregaron que se ha mantenido una actitud de diálogo y acompañamiento. También que están atentos al desarrollo de esta situación, procurando, dentro de las posibilidades y competencias, contribuir a que pueda ser subsanada lo antes posible.

Habrá plantón

Los trabajadores del Hospital Mental de Antioquia indicaron que durante la mañana de hoy se tendrá una jornada de protesta, por medio de un plantón, en la que reclamarán los recursos y medicamentos que se requieren para la atención de los pacientes y personal de atención en este lugar.

Además, explicaron que hay diferencias en el criterio utilizado para contabilizar el término de pago.

Mientras Agremiasalud toma como referencia la prestación efectiva del servicio y las condiciones financieras bajo las cuales presentó y fue aceptada su propuesta, el Hospital toma como referencia la fecha de radicación definitiva de la factura, la cual ocurre después del proceso institucional de revisión de soportes y aprobación de la interventoría.

Según expresaron, la facturación según el contrato debe realizarse contablemente a 30 de cada mes, y una vez realizada la supervisión, hacer la nota débito o crédito según corresponda para dejar en firme el valor a pagar.